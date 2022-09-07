Карпин: почему в сборной нет Облякова? Мне нужно вызвать 80 человек?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин резко ответил на вопрос о том, почему полузащитник ЦСКА Иван Обляков не получил приглашения в расширенный список на осенние товарищеские матчи.



«Почему нет Облякова? Потому что есть другие в списке. Сколько нужно вызвать? 80 человек?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

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