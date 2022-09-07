Карпин: Круговой, Сутормин и Чистяков не получают в «Зените» времени, которого бы хотелось

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о появлении большого количества российских игроков.
«Больше российских игроков стало. Количественно. Качественно ли — посмотрим. Но они играют, значит, качество должно расти. Такое происходит в «Ростове», «Краснодаре». К сожалению, в «Зените» этого не происходит — Круговой, Сутормин и Чистяков не получают времени, которого нам бы хотелось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.
- 8 сентября 2022
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