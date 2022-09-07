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«Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

«Аякс» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов
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В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аякс» принимал «Рейнджерс». Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на 17-й минуте Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество хозяев. А уже через минуту Мохаммед Кудус довёл счёт до крупного. Точку в матче поставил на 80-й минуте Стивен Бергвейн.

Помимо «Аякса» и «Рейнджерс», в группе А выступают «Ливерпуль» и «Наполи». Свой матч они проведут сегодня, 7 сентября. Начало — в 22:00 мск.

В следующем туре «Аякс» отправится в гости к «Ливерпулю». В свою очередь, «Рейнджерс» будет принимать «Наполи».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 19:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Альварес – 17'   2:0 Бергёйс – 32'   3:0 Кудус – 33'   4:0 Бергвейн – 80'
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