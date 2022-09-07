«Спортинг» в гостях одержал крупную победу в матче с «Айнтрахтом»

Во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Айнтрахт» принимал «Спортинг». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0.



Все три мяча были забиты после перерыва. На 65-й минуте счёт в матче открыл Маркус Эдвардс. Ещё через две минуты Франсиску Тринкан удвоил преимущество команды гостей. А точку в матче на 82-й минуте поставил Нуну Сантуш.



Помимо «Айнтрахта» и «Спортинга», в группе D выступают «Тоттенхэм Хотспур» и «Марсель». Они свой матч проведут сегодня, 7 сентября. Начало — в 22:00 мск.



В следующем туре «Спортинг» будет принимать «Тоттенхэм». В свою очередь, «Айнтрахт» отправится в гости к «Марселю».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».