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«Спортинг» в гостях одержал крупную победу в матче с «Айнтрахтом»

«Спортинг» в гостях одержал крупную победу в матче с «Айнтрахтом»
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Во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Айнтрахт» принимал «Спортинг». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Все три мяча были забиты после перерыва. На 65-й минуте счёт в матче открыл Маркус Эдвардс. Ещё через две минуты Франсиску Тринкан удвоил преимущество команды гостей. А точку в матче на 82-й минуте поставил Нуну Сантуш.

Помимо «Айнтрахта» и «Спортинга», в группе D выступают «Тоттенхэм Хотспур» и «Марсель». Они свой матч проведут сегодня, 7 сентября. Начало — в 22:00 мск.

В следующем туре «Спортинг» будет принимать «Тоттенхэм». В свою очередь, «Айнтрахт» отправится в гости к «Марселю».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 19:45 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 3
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Эдвардс – 65'   0:2 Тринкан – 67'   0:3 Сантуш – 82'
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