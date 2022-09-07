Червиченко: товарищеские матчи сборной России в нынешней ситуации — не самая нужная затея

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящих товарищеских встречах сборной России по футболу.

«Товарищеские матчи сборной в нынешней ситуации — не самая нужная затея. Сборы, игры — это всё деньги, учитывая, что пока непонятно, когда сборная может понадобиться, каковы её перспективы, что ей вообще предстоит в каком временном отрезке. Сегодня прочитал мнение Карпина, да, если смотреть это под призмой того, чтобы никто не думал, что мы умерли, а наоборот, что мы ещё здесь, то, наверное, целесообразно. Исходя из того, насколько нажористо себя чувствует РФС в финансовом плане, есть ли у них лишние деньги на сборы, то, наверное, да, нужно напоминать о себе. Но вообще в чём смысл этого? Чтобы кто-то из игроков получил лишнюю травму и не выступал во внутреннем чемпионате? Вряд ли. Побеждать Киргизию? Не такое великое дело. Проиграть Ирану, а после мучить себя из-за этого? Ну не знаю, спорно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.