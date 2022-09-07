«Что есть, то есть». Карпин — о товарищеских матчах сборной России с Киргизией и Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках команды по товарищеским матчам.

«Выбор соперников — что есть, то есть. В нынешних условиях Киргизия, Иран и другие — это успех. С нами готов играть участник чемпионата мира — Иран. Эта команда сильная по рейтингу. Когда Иран сможет с нами сыграть, пока непонятно. Им бы хотелось либо 15, либо 16 ноября. А у нас заключительный тур 13 ноября. Вещи прорабатываются. Но эти игры нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера и сборной я бы мог предложить перенести два ноябрьских матча Кубка на конец ноября, сыграть их уже после матчей сборной. И закончить сезон в конце ноября — начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск у футболистов был бы не 60 дней, а меньше. Потому что это правильно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.