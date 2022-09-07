Игрок «Локомотива» Бабкин объяснил, почему решил перейти в «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, перешедший в самарский клуб из «Локомотива», прокомментировал переход в самарский клуб.

«Рад присоединиться к «Крыльям Советов». Мне импонирует игра, хочу показать результат. Команда старается играть короткими передачами, получает удовольствие от процесса. Когда узнал, что «Крылья» мной интересуются, сильно обрадовался. Другие варианты были неубедительными», — сказал Бабкин в эфире клубного канала.

19-летний центральный полузащитник является воспитанником «Анжи» и «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист два раза появлялся на поле в составе железнодорожников (один раз в Российской Премьер-Лиге, один раз – в Кубке России). Всего полузащитник провёл на поле 19 минут, не отметившись результативными действиями.