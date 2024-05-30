Экс-нападающий «Ахмата» Ильин: есть большое желание играть дальше

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин заявил, что пока что не планирует завершать профессиональную карьеру футболиста.

– Вам 32 года, сколько ещё вы планируете играть на профессиональном уровне?

– Сейчас самый хороший возраст, когда набралось много сил и опыта. Есть большое желание играть, а сколько – время покажет, — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне-2023/2024 Ильин провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 32-летнего форварда восемь игр в Фонбет Кубке России, в которых он забил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владимира в € 800 тыс.