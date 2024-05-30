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Булыкин предположил, с чем связано увольнение Гончаренко из «Урала»

Булыкин предположил, с чем связано увольнение Гончаренко из «Урала»
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин предположил, с чем связано увольнение Виктора Гончаренко из «Урала».

«У нас увольнение тренеров везде происходят как-то странно. Наверное, руководство рассердилось, что так сыграли первый стыковой матч. Рассердились, что вообще оказались в стыковых матчах. Видимо, Гончаренко что-то ответил и его уволили.

Понятно, что ситуация критическая. Проиграть дома 0:2 команде из Первой лиги — это серьёзно. Перед ответной игрой увольнять тренера очень рискованно. Посмотрим, как у «Урала» получится выйти из этой критической ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, об увольнении Гончаренко «Урал» объявил сегодня, 30 мая.

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