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Червиченко: Слишкович на багаже и фундаменте из «Спартака» может возглавить «Урал»

Червиченко: Слишкович на багаже и фундаменте из «Спартака» может возглавить «Урал»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба.

«Что касается ухода Слишковича из «Спартака», то понесли ботинки Митю. А может быть, это было требование нового главного тренера. Мне кажется, Станкович хочет привести в «Спартак» всю свою бригаду и работать с теми, с кем ему привычнее. Сейчас многие специалисты приходят в команду не одни, а со своей бандой. Наверное, Станкович сказал, что ему будет без Слишковича лучше.

Хотя не исключено, что Слишкович поверил в себя. Если отталкиваемся от результата, который Слишкович показал со «Спартаком», то он в чемпионате ни разу не проиграл. Это довольно неплохой результат, поэтому на этом багаже и фундаменте он может возглавить команду вроде «Урала», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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