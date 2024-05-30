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Гарре назвал футболиста, похожего на Месси

Гарре назвал футболиста, похожего на Месси
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре назвал футболиста, который наиболее похож на легенду мирового футбола Лионеля Месси. Гарре выделил молодого игрока «Барселоны» Ламина Ямала.

— Недавно ты сказал, что в мире нет ни одного игрока, кто был бы похож на Месси. На твой взгляд, когда появится второй Месси?
— Это великий игрок, и вопрос сложноват. Но первый, о ком я подумал, — молодой футболист «Барселоны» Ламин Ямал. У него может быть отличная карьера, учитывая его возраст и данные. Но сравнивать с Месси всё равно сложно. Таких игроков, как Месси, Марадона и Пеле, очень сложно превзойти. Надо ждать, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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