Гарре назвал футболиста, похожего на Месси

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре назвал футболиста, который наиболее похож на легенду мирового футбола Лионеля Месси. Гарре выделил молодого игрока «Барселоны» Ламина Ямала.

— Недавно ты сказал, что в мире нет ни одного игрока, кто был бы похож на Месси. На твой взгляд, когда появится второй Месси?

— Это великий игрок, и вопрос сложноват. Но первый, о ком я подумал, — молодой футболист «Барселоны» Ламин Ямал. У него может быть отличная карьера, учитывая его возраст и данные. Но сравнивать с Месси всё равно сложно. Таких игроков, как Месси, Марадона и Пеле, очень сложно превзойти. Надо ждать, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.