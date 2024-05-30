Игрок «Крыльев» Гарре: Гвардиола всё ещё лучший тренер в моей жизни

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заявил, что Хосеп Гвардиола по-прежнему является лучшим тренером в его футбольной карьере. По словам игрока, испанский специалист даёт возможность расти молодым футболистам. Напомним, Гарре находился в структуре «Манчестер Сити» на уровне молодёжных команд.

— Ты говорил, что Гвардиола — лучший тренер в твоей жизни. Что-то поменялось?

— Нет, Пеп всё ещё лучший. Но в моей карьере было не так много тренеров, потому что мне всего 23 года. Он отличный специалист, показывает отличный футбол, выигрывает с «Сити». Он учит молодых игроков, даёт им возможность вырасти, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.