Экс-игрок ЦСКА Корнаухов считает, что «Урал» заслуженно проиграл «Акрону»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался по итогам первого стыкового матча за право остаться в РПЛ между «Уралом» и «Акроном» (0:2).

«Есть вопросы по самоотдаче «Урала» — так игры на выживание не играются. Наверное, они заслуженно этот матч проиграли. «Акрон» переиграл в желании, они вышли играть в футбол. Шесть минут «Урал» играл хорошо, забили гол, который не засчитали, а затем из них вышел весь воздух», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первый стыковой матч за право остаться в РПЛ между «Уралом» и «Акроном» состоялся накануне, 29 мая. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Победил тольяттинский «Акрон» со счётом 2:0. На седьмой минуте матча отличился полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе, но после проверки на VAR, проведённой главным арбитром встречи, взятие ворот было отменено. На 67-й минуте открыл счёт в матче защитник «Акрона» Неманья Анджелкович. На 72-й минуте удвоил преимущество «Акрона» полузащитник Кирилл Данилин. Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.