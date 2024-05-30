«Факел» объявил об уходе нападающего Максимова

Нападающий Максим Максимов покинул воронежский «Факел» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Максим, спасибо за вдохновенную игру, голы и за то, какой путь ты проделал вместе с клубом. Пусть впереди тебя ждёт только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Факела».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Максим Максимов провёл 21 матч и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету нападающего шесть игр и два гола в Фонбет Кубке России.

«Факел» завершил сезон чемпионата России на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).