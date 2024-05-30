Бенхамин Гарре заявил, что перешёл в «Крылья Советов» не ради денег

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о финансовых подробностях выступлений за самарский клуб. Он заявил, что стал получать в «Крыльях» больше, чем получал в Аргентине. Однако Гарре отметил, что перешёл в российскую команду не ради денег.

— Правильно понимаю, что жизнь в России лучше, чем в Аргентине, если говорить о деньгах?

— В хороших клубах Аргентины большие зарплаты. В Самаре, если сравнивать, ситуация с зарплатой поменялась. Но я пришёл в «Крылья» не ради денег. Это второстепенно. Я очень хотел вернуться играть в Европу. Когда «Крылья» вышли на меня, они были очень заинтересованы. Если клуб показывает такой интерес, хочет именно тебя — это превыше всего остального, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.