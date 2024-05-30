Генеральный директор «Боруссии» Ватцке сравнил дортмундский клуб с «Реалом»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сравнил немецкий клуб с мадридским «Реалом», который станет соперником «шмелей» по финалу Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Я пришёл в клуб с 200 сотрудниками и оборотом € 100 млн. Сегодня у нас работает 1000 человек, и мы получаем € 500 млн плюс прибыль с трансферов. Это правда, что «Мадрид» тоже пережил несколько потрясений в своей истории, но он не падал в пропасть, как мы, не вставал и не поднимался в гору до тех пор, пока снова не оказался на вершине», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.

Напомним, финал Лиги чемпионов — 2023/2024 состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по московскому времени.