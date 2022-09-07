«Интер» — «Бавария»: автогол Д’Амброзио увеличил преимущество гостей

В эти минуты на стадионе «Джузеппе Меацца – Сан Сиро» проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Интер» принимает «Баварию».



Мюнхенцы с первых минут начали штурмовать ворота соперника. И на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт. «Интер» попытался высоко прессинговать «Баварию», после чего последовал заброс на Зане, который вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в ворота.

На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота. После многоходовки он пытался прервать передачу вдоль ворот, но сыграл неудачно.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Интер» — «Бавария».

В квартете С, помимо «Баварии» и «Интера», также есть каталонская «Барселона» и чешский клуб «Виктория Пльзень».