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«Брюгге» минимально обыграл «Байер»

«Брюгге» минимально обыграл «Байер»
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Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Байером». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 42-й минуте матча единственный гол забил Лубаде Силла после паса Андреаса Скова Ольсена. После этого матча «Брюгге» занимает первое место в группе B. Ниже бельгийцев расположились «Атлетико», «Порту» и «Байер» соответственно.

«Атлетико» в очном противостоянии обыграл «Порту» со счётом 2:1. Все голы были забиты в компенсированное время. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Силла – 42'
Комментарии
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