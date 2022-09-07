«Брюгге» минимально обыграл «Байер»

Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Байером». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 42-й минуте матча единственный гол забил Лубаде Силла после паса Андреаса Скова Ольсена. После этого матча «Брюгге» занимает первое место в группе B. Ниже бельгийцев расположились «Атлетико», «Порту» и «Байер» соответственно.

«Атлетико» в очном противостоянии обыграл «Порту» со счётом 2:1. Все голы были забиты в компенсированное время. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.