Даса рассказал об отношениях с Йокановичем. Игрок и тренер пересекались в «Маккаби»

Новоиспечённый израильский защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал переход в московский клуб. Израильтянин работал с нынешним главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем в «Маккаби». Также в «Витессе» игрок пересекался с Леонидом Слуцким.



«У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я узнавал информацию у друзей, которые выступали в России. Они рассказали много хорошего о «Динамо». Я знаком с главным тренером, я играл под его руководством раньше. У нас хорошее взаимопонимание, я хочу как можно скорее выйти на поле.



Конечно, все лиги отличаются друг от друга. В Нидерландах открытый футбол и много голов, в РПЛ тоже много квалифицированных игроков и более атлетичный стиль», — сказал Даса в эфире клубного канала.