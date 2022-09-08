Даса рассказал об отношениях с Йокановичем. Игрок и тренер пересекались в «Маккаби»
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Новоиспечённый израильский защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал переход в московский клуб. Израильтянин работал с нынешним главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем в «Маккаби». Также в «Витессе» игрок пересекался с Леонидом Слуцким.
«У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я узнавал информацию у друзей, которые выступали в России. Они рассказали много хорошего о «Динамо». Я знаком с главным тренером, я играл под его руководством раньше. У нас хорошее взаимопонимание, я хочу как можно скорее выйти на поле.
Конечно, все лиги отличаются друг от друга. В Нидерландах открытый футбол и много голов, в РПЛ тоже много квалифицированных игроков и более атлетичный стиль», — сказал Даса в эфире клубного канала.
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