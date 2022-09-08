Юрген Клопп высказался о разгроме «Ливерпуля» в Неаполе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о поражении в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов от «Наполи» со счётом 1:4.



«Это действительно сложно принять. Но это не так сложно объяснить, если вы видели игру. Пока Тьяго не вышел на поле, я не помню ни одной ситуации с контрпрессингом. Всё было очевидно. Почему так произошло, я сейчас ответить не могу. Должен принять это.



Похоже, нам нужно заново искать себя. Нужно сыграть очень плохо, чтобы пропустить три гола за тайм с Алисоном в воротах. Мы должны защищаться на порядок лучше. И, конечно, «Наполи» провёл очень хороший матч, а «Ливерпуль» – нет. Мы не были по-настоящему вовлечены в игру, не были компактны ни при обороне, ни при атаке. У нас не было связи – старались решить ситуации самостоятельно, но не работали должным образом как команда. Моя задача – выяснить, почему так», – приводит слова Клоппа BT Sport.