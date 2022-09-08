Видеообзор минимальной победы «Брюгге» над «Байером»

Вчера завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Байером». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 42-й минуте матча единственный гол забил Лубаде Силла после паса Андреаса Сков Ольсена.



«Атлетико» в другом противостоянии в этой группе обыграл «Порту» со счётом 2:1. Все голы были забиты в компенсированное время. После проведённых встреч «Атлетико» занимает первое место в группе B, набрав 3 очка. Ниже из-за количества забитых мячей расположились «Брюгге» (3), а также «Порту» (0) и «Байер» (0) соответственно.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». До этого победу в самом престижном еврокубке одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.