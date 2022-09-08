В «Зените» сообщили, что трансферная кампания клуба завершена
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию санкт-петербургского клуба в нынешнее трансферное окно, которое закрывается сегодня, 8 сентября.
«Будут ли сюрпризы в последний день трансферного окна? Нет. Трансферная кампания «Зенита» завершена», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков после восьми проведённых встреч чемпионата. В эти выходные санкт-петербургская команда встретится с «Оренбургом» в рамках девятого тура РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина прозвучит в 17:30 мск.
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