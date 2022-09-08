Семак высказался о номинации нападающего «Зенита» Сергеева на звание «Джентльмен года»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал номинацию нападающего команды Ивана Сергеева на звание «Джентльмен года» от издания «Комсомольская правда».

«Джентельмен года — Иван Сергеев? Я за него очень рад. Он достоин этого звания. Он прошёл тяжелый, но яркий путь, все лиги нашего чемпионата. Остаётся скромным, трудолюбивым парнем. Я за него очень рад. Надеюсь, он войдёт в число главных соискателей и станет джентльменом года.



Многие футболисты, с кем я играл, достойны этого звания. Огромное количество футболистов, которые ведут себя правильно в жизни и в спорте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.