Семак высказался о номинации нападающего «Зенита» Сергеева на звание «Джентльмен года»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал номинацию нападающего команды Ивана Сергеева на звание «Джентльмен года» от издания «Комсомольская правда».
«Джентельмен года — Иван Сергеев? Я за него очень рад. Он достоин этого звания. Он прошёл тяжелый, но яркий путь, все лиги нашего чемпионата. Остаётся скромным, трудолюбивым парнем. Я за него очень рад. Надеюсь, он войдёт в число главных соискателей и станет джентльменом года.
Многие футболисты, с кем я играл, достойны этого звания. Огромное количество футболистов, которые ведут себя правильно в жизни и в спорте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17
-
01:59
-
01:59
Партнерский контент