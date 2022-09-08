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Тренера «ПСЖ» Галтье раскритиковали французские политики

Тренера «ПСЖ» Галтье раскритиковали французские политики
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оказался подвергнут критике за шутку во время предматчевой конференции в рамках Лиги чемпионов. Наставника парижан спросили про осуждение со стороны французских чиновников использования клубом неэкологичных видов транспорта, в том числе самолётов вместо поездов. Галтье в ответ пошутил, что попросит организовать их следующую поездку на песочных яхтах.

Высокопоставленные французские политики юмор Галтье не оценили. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на своей странице в социальных сетях призвала наставника «ПСЖ» отвечать более уместно и ответственно. Мэр Парижа, в свою очередь, попросила руководство клуба «проснуться», а политиков футбольной сферы более серьёзно относиться к вопросу экологии.

Напомним, «ПСЖ» провёл свою встречу в рамках Лиги чемпионов во вторник, обыграв туринский «Ювентус» со счётом 2:1.

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