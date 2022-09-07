Романо: «ПСЖ» и «Галатасарай» согласовали аренду Икарди

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Галатасарая». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, клубы уже согласовали и подписали все необходимые документы для перехода футболиста.

По сведениям инсайдера, уже сегодня Икарди вместе со своими агентами вылетит в Стамбул. Согласно контракту, нападающий перейдёт в турецкий клуб в аренду до конца следующего сезона, а парижане будут выплачивать аргентинцу большую часть его зарплаты.

Напомним, 29-летний Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в сентябре 2019 года на правах аренды. Спустя год парижане выкупили трансфер футболиста за € 50 млн. Всего за «ПСЖ» Икарди в 92 матчах забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Мауро на поле не выходил. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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