Агент Барбоза: россиянин Злобин может получить португальское гражданство

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что российский голкипер клуба «Фамаликан» (Португалия) Иван Злобин может получить португальское гражданство. Агент считает, что смена гражданства положительно повлияет на его карьеру.

«Может ли Злобин получить португальское гражданство? Теоретически — да. Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли он это сделать. Может ли смена гражданства положительно повлиять на его карьеру в Португалии? Да. В «Фамаликане» много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет.

Другие причины? Все в Португалии знают, что он хороший вратарь. «Фамаликан» — нестабильная команда, там часто меняют тренеров и состав, и это не помогает. Злобин должен думать, что делать дальше», — приводит слова Барбозы Legalbet.

Злобин — воспитанник академии московского ЦСКА. В 2015 году голкипер стал игроком молодёжной команды португальского клуба «Униан Лейрия», а через год перешёл в «Бенфику». В августе 2020 года Злобин пополнил состав «Фамаликана».