Петржела ответил, считает ли предательством переход экс-игрока «Зенита» Мевли в «Спартак»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о трансфере словенского защитника Михи Мевли в московский «Спартак». Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи».
«Предательство ли переход экс-защитника «Зенита» Мевли в «Спартак»? Не вижу в этом ничего такого. Он не был железными игроком основы. Вот когда Быстров оказался в «Спартаке», это было предательством. Владимир — воспитанник, классно играл в молодёжке «Зенита». Тогда многие были в ярости. А переход Мевли — это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака».
- 9 сентября 2022
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