Магомед-Шапи Сулейманов — в стартовом составе «Хапоэля» на матч с «Аустрией»
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22-летний российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный израильским клубом «Хапоэль» (Беэр-Шева) у «Краснодара», попал в стартовый состав своей команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций с австрийской «Аустрией».
Состав «Хапоэль» Б-Ш: Омри Глазер, Ор Дадья, Эйтан Тиби, Мигел Витор, Ияд Абу, Лукас Барейро, Дор Миха, Шай Элиас, Магомед-Шапи Сулейманов, Ротем Хатуэль, Томер Хемед.
Матч состоится сегодня на стадионе «Генерали Арена» в Вене (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Главный арбитр встречи — Хорациу Фешник (Румыния).
Соперниками «Хапоэля» и «Аустрии» по группе С являются испанский «Вильярреал» и польский «Лех». Действующим победителем турнира является «Рома» (Италия).
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