Магомед-Шапи Сулейманов — в стартовом составе «Хапоэля» на матч с «Аустрией»

22-летний российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный израильским клубом «Хапоэль» (Беэр-Шева) у «Краснодара», попал в стартовый состав своей команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций с австрийской «Аустрией».

Состав «Хапоэль» Б-Ш: Омри Глазер, Ор Дадья, Эйтан Тиби, Мигел Витор, Ияд Абу, Лукас Барейро, Дор Миха, Шай Элиас, Магомед-Шапи Сулейманов, Ротем Хатуэль, Томер Хемед.

Матч состоится сегодня на стадионе «Генерали Арена» в Вене (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Главный арбитр встречи — Хорациу Фешник (Румыния).

Соперниками «Хапоэля» и «Аустрии» по группе С являются испанский «Вильярреал» и польский «Лех». Действующим победителем турнира является «Рома» (Италия).