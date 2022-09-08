Йоканович: Нгамалё умеет как забивать, так и ассистировать партнёрам

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о подписании клубом полузащитника «Янг Бойз» Муми Нгамалё.

«Нгамалё — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнёрам. Мы верим, что он станет важным игроком нашей команды и поможет сделать её ещё сильнее», — цитирует Йокановича пресс-служба клуба.

В текущем сезоне камерунец провёл пять игр в квалификации Лиги конференций и помог швейцарскому клубу пройти в групповой этап турнира. В чемпионате Швейцарии в семи матчах хавбек забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 4,7 млн. В прошлом розыгрыше Лиги Европы он забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед».