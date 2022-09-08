В «Торпедо» перешёл полузащитник Марио Чурич
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Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с хорватским полузащитником Марио Чуричем. 23-летний футболист перешёл в стан чёрно-белых из клуба «Шибеник» (Хорватия).
Чурич является воспитанником «Хайдука» из Сплита. Сезон-2018/2019 он провёл в хорватском клубе «Солин», а в «Шибеник» перешёл летом 2019 года. Всего за эту команду хавбек принял участие в 101 матче, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.
Вчера было объявлено о переходе в стан чёрно-белых сербского защитника Бояна Рогановича, а ранее сегодня — его соотечественника Стефана Шапича.
После восьми туров РПЛ сезона-2022/2023 «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место. В следующем матче чёрно-белые сыграют с екатеринбургским «Уралом».
Новость по темеСтефан Шапич перешёл в «Торпедо»
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