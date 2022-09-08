Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Торпедо» перешёл полузащитник Марио Чурич

В «Торпедо» перешёл полузащитник Марио Чурич
Комментарии

Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с хорватским полузащитником Марио Чуричем. 23-летний футболист перешёл в стан чёрно-белых из клуба «Шибеник» (Хорватия).

Чурич является воспитанником «Хайдука» из Сплита. Сезон-2018/2019 он провёл в хорватском клубе «Солин», а в «Шибеник» перешёл летом 2019 года. Всего за эту команду хавбек принял участие в 101 матче, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.

Вчера было объявлено о переходе в стан чёрно-белых сербского защитника Бояна Рогановича, а ранее сегодня — его соотечественника Стефана Шапича.

После восьми туров РПЛ сезона-2022/2023 «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место. В следующем матче чёрно-белые сыграют с екатеринбургским «Уралом».

Новость по теме
Стефан Шапич перешёл в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022