«Лацио» и «Нант» добились побед в первых матчах группового этапа Лиги Европы

8 сентября состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы с участием итальянского «Лацио», нидерландского «Фейеноорда», французского «Нанта» и греческого «Олимпиакоса».



Матч «Лацио» и «Фейеноорда» состоялся в Риме и закончился победой хозяев — 4:2. Дублем за римлян отметился уругвайский полузащитник Матиас Весино, по голу также забили испанский хавбек Луис Альберто и бразильский нападающий Фелипе Андерсон. Мячи «Фейеноорда» на счету оформившего дубль мексиканского форварда Сантьяго Хименеса (один из голов — с пенальти).

Игра «Нанта» и «Олимпиакоса» была сыграна во Франции и завершилась победой «канареек» — 2:1. Счёт на 32-й минуте открыл египетский нападающий хозяев Мостафа Мохамед. «Олимпиакос» отыгрался уже во втором тайме: на 50-й минуте автогол оформил полузащитник «Нанта» Самюэль Мутуссами. Однако в компенсированное время победу «канарейкам» принёс гол хавбека Эванна Гессана — 2:1.