«Лацио» и «Нант» добились побед в первых матчах группового этапа Лиги Европы

8 сентября состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы с участием итальянского «Лацио», нидерландского «Фейеноорда», французского «Нанта» и греческого «Олимпиакоса».
Матч «Лацио» и «Фейеноорда» состоялся в Риме и закончился победой хозяев — 4:2. Дублем за римлян отметился уругвайский полузащитник Матиас Весино, по голу также забили испанский хавбек Луис Альберто и бразильский нападающий Фелипе Андерсон. Мячи «Фейеноорда» на счету оформившего дубль мексиканского форварда Сантьяго Хименеса (один из голов — с пенальти).
Игра «Нанта» и «Олимпиакоса» была сыграна во Франции и завершилась победой «канареек» — 2:1. Счёт на 32-й минуте открыл египетский нападающий хозяев Мостафа Мохамед. «Олимпиакос» отыгрался уже во втором тайме: на 50-й минуте автогол оформил полузащитник «Нанта» Самюэль Мутуссами. Однако в компенсированное время победу «канарейкам» принёс гол хавбека Эванна Гессана — 2:1.
- 9 сентября 2022
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:58
-
08:50
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:44
-
07:31
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:46
-
06:00
-
05:43
-
05:36
-
04:56
-
04:44
-
03:54
-
03:38
-
03:21
-
03:07
-
02:44
-
02:43
-
02:26
-
02:17