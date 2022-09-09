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«Лацио» и «Нант» добились побед в первых матчах группового этапа Лиги Европы

«Лацио» и «Нант» добились побед в первых матчах группового этапа Лиги Европы
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8 сентября состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы с участием итальянского «Лацио», нидерландского «Фейеноорда», французского «Нанта» и греческого «Олимпиакоса».

Матч «Лацио» и «Фейеноорда» состоялся в Риме и закончился победой хозяев — 4:2. Дублем за римлян отметился уругвайский полузащитник Матиас Весино, по голу также забили испанский хавбек Луис Альберто и бразильский нападающий Фелипе Андерсон. Мячи «Фейеноорда» на счету оформившего дубль мексиканского форварда Сантьяго Хименеса (один из голов — с пенальти).

Лига Европы. Группа F. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
4 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Альберто – 4'   2:0 Андерсон – 15'   3:0 Весино Фалеро – 28'   4:0 Весино Фалеро – 63'   4:1 Хименес – 69' (пен)   4:2 Хименес – 88'

Игра «Нанта» и «Олимпиакоса» была сыграна во Франции и завершилась победой «канареек» — 2:1. Счёт на 32-й минуте открыл египетский нападающий хозяев Мостафа Мохамед. «Олимпиакос» отыгрался уже во втором тайме: на 50-й минуте автогол оформил полузащитник «Нанта» Самюэль Мутуссами. Однако в компенсированное время победу «канарейкам» принёс гол хавбека Эванна Гессана — 2:1.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур
08 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Нант
Нант, Франция
Окончен
2 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Мохамед – 32'   1:1 Мутуссами – 50' (автогол)   2:1 Гессан – 90+3'
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