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Икарди прокомментировал переход из «ПСЖ» в «Галатасарай»

Икарди прокомментировал переход из «ПСЖ» в «Галатасарай»
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Аргентинский нападающий Мауро Икарди поделился эмоциями после перехода в турецкий «Галатасарай».

«Хочу поблагодарить фанатов «Галатасарая» за прекрасный приём. Я и моя семья очень впечатлены – это невероятно. Этим летом у меня было много предложений, и я счастлив, что перешёл именно сюда.

«Галатасарай» – клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие цели. Рад быть его частью. Надеюсь помочь команде снова выйти на максимальный уровень. Будучи игроком «ПСЖ», я забивал на этом стадионе. Теперь же я надеюсь разделить с болельщиками радость от моих новых голов уже в футболке «Галатасарая», – приводит слова Икарди официальный сайт стамбульского клуба.

«Галатасарай» арендовал Икарди у французского «ПСЖ» до конца сезона-2022/2023 с опцией выкупа. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 22 млн.

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