Весино, Нгуен, Маркиньос и Виллиан Жозе претендуют на лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны все претенденты на трофей лучшего игрока недели в Лиге Европы после первого тура группового этапа, сообщает пресс-служба турнира.
Матиас Весино из «Лацио» стал первым претендентом на награду. Уругваец оформил дубль в матче с «Фейеноордом» (4:2).
Также лучшим может стать подопечный российского тренера Станислава Черчесова — Токмак Нгуен из «Ференцвароша», который заработал три (2+1) очка в матче с «Трабзонспором» (3:2).
Бразилец Маркиньос из лондонского «Арсенала» забил гол и отдал одну результативную передачу в победном матче с «Цюрихом» (2:1). Он тоже является одним из претендентов на награду.
Последний претендент — бразильский форвард из «Бетиса» Виллиан Жозе. Этот футболист отметился дублем в матче с ХИКом. Один из голов он забил с пенальти.
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