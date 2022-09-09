Тренер «Трабзонспора»: думали, что в большинстве выиграем у «Ференцвароша»

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Абдулла Авджи прокомментировал поражение от «Ференцвароша» Станислава Черчесова в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в Будапеште.



«В самом начале матча мы пропустили первый гол. Старались выровнять игру, но допускали индивидуальные ошибки. Фактически мы вернулись уже после 0:2. При счёте 1:2 мы уже вели игру, как того хотели, однако вместо забитого мяча пропустили третий после ещё одной индивидуальной ошибки. Хотя мы думали, что перевернём ход матча и выиграем у «Ференцвароша» после того, как у него был удалён один футболист и мы остались в большинстве.



Поздравляю соперника с победой. Мы же можем покритиковать себя за многие вещи в игре. Положительных сторон сегодня точно меньше, чем отрицательных. Мы должны играть точнее и лучше, использовать наши сильные качества. Начали турнир с поражения, но важнее то, как мы его закончим. Сосредоточимся на том, чтобы извлечь из этого опыт и уроки, которые помогут в следующих матчах», – приводит слова Авджи Sabah Spor.



«Ференцварош» победил «Трабзонспор» со счётом 3:2, забив все три мяча в первом тайме. При этом с 16-й минуты команда Черчесова играла вдесятером.

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