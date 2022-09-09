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Дмитрий Комбаров сравнил систему «Звезды» и «Крыльев Советов»

Дмитрий Комбаров сравнил систему «Звезды» и «Крыльев Советов»
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров сравнил систему клуба с «Крыльями Советов». Он назвал основной аспект, в котором эти команды похожи друг на друга.

«Павел Андреев сотрудничал с «Крыльями Советов» и показал там отличный результат. Все молодые футболисты, прошедшие через команду, востребованы, некоторые попали в сборную. Остальные играют в РПЛ, на них есть спрос. Сейчас он сотрудничает со «Звездой» и совместно с клубом выстраивает модель по развитию молодых игроков», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

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