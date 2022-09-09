«Урал» объявил о трансфере игрока «Олимпиакоса» и сборной Сербии

Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил о подписании сербского атакующего полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича.
Срок контракта игрока с «Уралом» и финансовые детали сделки не разглашаются. Известно лишь, что Ранджелович будет выступать за команду из Екатеринбурга под 9-м номером.
Лазар Ранджелович преимущественно играет на позиции правого вингера. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 2,5 млн.
Ранее Ранджелович выступал за греческий «Олимпиакос», испанский «Леганес» и ряд сербских команд. Также на его счету один матч за основную сборную Сербии — он принял участие в игре Лиги наций со сборной России. Также на счету Лазара семь матчей в составе молодёжной национальной команды.
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