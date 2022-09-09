«Манчестер Сити» объявил о переходе японской футболистки Хасегавы

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила, что клуб заключил соглашение с японским полузащитником Юии Хасегавой. Футболистка подписала контракт на три года. Ранее она выступала за «Вест Хэм Юнайтед».



За сборную Японии Хасегава провела 58 матчей. Она защищала цвета национальной команды на чемпионате мира, Олимпиаде и Кубке Азии.



25-летняя футболистка станет первой японкой в истории «Манчестер Сити».



«Для меня переход в «Манчестер Сити» был большой мечтой. Я очень рада, что оказалась здесь. Люди знают меня по успешной игре в атаке, но я также могу хорошо защищаться и действовать непредсказуемо. Да, у меня небольшие габариты, но я сильная и хочу показать это на поле», — цитирует Хасегаву пресс-служба «горожан».

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