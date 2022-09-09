Ломаев: из вратарей Сафонов показывает наилучшую и самую стабильную игру в РПЛ
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, который вошёл в расширенный список сборной России на товарищеский матч с Кыргызстаном, признался, что считает Матвея Сафонова из «Краснодара» лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги.
«Считаю ли я Сафонова лучшим вратарём России? На вкус и цвет товарища нет, у всех свои предпочтения. Но я уже говорил, что, на мой взгляд, Матвей показывает наилучшую и самую стабильную игру в чемпионате России.
Карпин может вызвать меня в сборную за счёт более юного возраста, чем у Шунина и Кержакова? Не знаю, но, думаю, все в курсе, что за вратарей в сборной отвечает Виталий Кафанов, и Валерий Георгиевич ему полностью доверяет», — приводит слова Ивана Ломаева Metaratings.
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