Глушенков: все игроки хотят уехать в Европу, я — не исключение. Мечтаю о «Барселоне»

Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков признался, что хочет уехать в Европу, однако нынешняя политическая обстановка усложняет эту цель. По словам футболиста, клубом его мечты является «Барселона». Также Глушенков назвал самого сложного соперника, против которого играл.

«Самый сложный соперник, против кого играл? Наверное, назову опорника — Барриоса из «Зенита». Очень‑очень трудно обыграть этого человека один в один. Он очень хорошо понимает игру. Не только «физикой» берет, но и умом — считывает момент.



Есть ли цель в будущем уехать в Европу? У всех футболистов есть цель уехать в Европу, я — не исключение. Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится. Будем надеяться, что скоро всё будет хорошо — в футбольном плане и не только.



Есть ли конкретная мечта? Сейчас буду прям банален — «Барселона». Игра команды при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днём, не загадываю, что будет дальше», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

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