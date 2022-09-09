Давид Сильва подколол «Манчестер Юнайтед» после поражения в Лиге Европы

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва отреагировал на победу своей команды в матче 1-го тура Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Испанский клуб выиграл со счётом 1:0.
Сильва разместил эмодзи в виде голубого сердца и написал: «Снова».
Также испанец отметил в записи «Манчестер Сити», за который он ранее выступал. Таким образом Сильва намекнул на доминирование «Манчестер Сити» в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в последние годы.
Свой единственный гол «Реал Сосьедад» забил на 59-й минуте. «Реал Сосьедад» получил право на пенальти, который пошёл исполнять полузащитник Брайс Мендес. Испанский хавбек прекрасно воспользовался своим шансом.
Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» по групповому этапу Лиги Европы являются молдавский «Шериф» и кипрская «Омония». Действующий чемпион турнира — франкфуртский «Айнтрахт» (Германия).
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