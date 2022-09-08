«Реал Сосьедад» переиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
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Сегодня, 8 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» принимал испанский «Реал Сосьедад». Встреча прошла на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло из Италии. Матч завершился победой испанцев со счётом 1:0.
Единственный свой гол «Реал Сосьедад» забил на 59-й минуте. «Реал Сосьедад» получил право на пенальти, который пошёл исполнять полузащитник Брайс Мендес. Испанский хавбек прекрасно воспользовался своим шансом.
Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» по групповому этапу Лиги Европы являются молдавский «Шериф» и кипрская «Омония». Действующий чемпион турнира — франкфуртский «Айнтрахт» (Германия).
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