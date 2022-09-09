Адвокат брата Погба: Матиа непричастен к шантажу Поля

Адвокат Матиа Погба, брата полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, заявил, что его клиент не имеет отношения к шантажу известного футболиста. Ранее сообщалось, что преступная группировка вымогала у Поля Погба крупную сумму денег. Утверждалось, что одним из членов банды был Матиа Погба, который также является профессиональным футболистом.



«Учитывая сложившуюся ситуацию, Матиа хотел бы заявить, что совершенно точно не знает о случаях вымогательства у брата, Поля Погба. Трудности, с которыми столкнулась семья моего клиента, являются результатом внешних угроз.



В дальнейшем Матиа Погба будет делать заявления только в суде, если это потребуется. Отношения к данному делу он не имеет», — приводит слова юриста Матиа RMC Sport.



Поль Погба в связи с произошедшим уже обратился в прокуратуру Турина.

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