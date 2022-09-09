Агент: Педриньо — игрок топ-уровня, он очень быстро адаптируется в России

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы новичка «Локомотива» Педро Габриэла (Педриньо), высказался по поводу переезда своего клиента в Россию. По мнению агента, 22-летний бразильский вингер является игроком топ-уровня, поэтому быстро адаптируется в РПЛ.

«Педриньо — футболист топ-уровня, он просто туз в колоде любой команды. Он очень быстро адаптируется в России и скоро сможет появиться на поле», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.