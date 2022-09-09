Рыбус: с «Ростовом» сложно играть, «Спартаку» просто надо забить больше голов, чем они

Полузащитник московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о текущем турнирном положении «Локомотива», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи 9-го тура красно-белых с «Ростовом».



«Не расстраивает, как сейчас «Локомотив» выглядит? Я сейчас сконцентрирован на «Спартаке», но желаю ребятам больше побед. Пока не думаю о матче с «Локомотивом», сначала надо «Ростов» обыграть. С «Ростовом» всем сложно играть, нам просто надо забить больше голов, чем они», — цитирует Рубыса Metaratings.



«Спартак» после восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 занимает шестое место в турнирной таблице. В активе московского клуба 16 набранных очков. В 9-м туре красно-белые сыграют 11 сентября в гостях с «Ростовом». Матч начнётся в 19:45 мск.