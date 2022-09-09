Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыбус: с «Ростовом» сложно играть, «Спартаку» просто надо забить больше голов, чем они

Рыбус: с «Ростовом» сложно играть, «Спартаку» просто надо забить больше голов, чем они
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о текущем турнирном положении «Локомотива», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи 9-го тура красно-белых с «Ростовом».

«Не расстраивает, как сейчас «Локомотив» выглядит? Я сейчас сконцентрирован на «Спартаке», но желаю ребятам больше побед. Пока не думаю о матче с «Локомотивом», сначала надо «Ростов» обыграть. С «Ростовом» всем сложно играть, нам просто надо забить больше голов, чем они», — цитирует Рубыса Metaratings.

«Спартак» после восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 занимает шестое место в турнирной таблице. В активе московского клуба 16 набранных очков. В 9-м туре красно-белые сыграют 11 сентября в гостях с «Ростовом». Матч начнётся в 19:45 мск.

Новость по теме
«Не виноват, а его убивают». Чешский тренер РПЛ – об отстранении Рыбуса от сборной Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022