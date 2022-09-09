Рыбус: с «Ростовом» сложно играть, «Спартаку» просто надо забить больше голов, чем они
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о текущем турнирном положении «Локомотива», а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи 9-го тура красно-белых с «Ростовом».
«Не расстраивает, как сейчас «Локомотив» выглядит? Я сейчас сконцентрирован на «Спартаке», но желаю ребятам больше побед. Пока не думаю о матче с «Локомотивом», сначала надо «Ростов» обыграть. С «Ростовом» всем сложно играть, нам просто надо забить больше голов, чем они», — цитирует Рубыса Metaratings.
«Спартак» после восьми туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 занимает шестое место в турнирной таблице. В активе московского клуба 16 набранных очков. В 9-м туре красно-белые сыграют 11 сентября в гостях с «Ростовом». Матч начнётся в 19:45 мск.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
04:54
-
04:42
-
04:36
-
03:52
-
03:42
-
03:34
-
03:27
-
03:03
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:28
-
00:10
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:32
-
21:30
Партнерский контент