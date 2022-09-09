Юрист объяснила, сможет ли Мелкадзе выступать за сборную Грузии после смены гражданства

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, сможет ли форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе выступать за сборную Грузии после смены гражданства.
«В 2020 году ФИФА внесла изменения в правила смены спортивного гражданства, чтобы защитить молодых и юных футболистов от переманивания в другие сборные. Выступления за юношескую, молодёжную сборные не являются препятствием для смены гражданства и выступления за сборную другой страны. Но есть и другие основные критерии: на момент последней игры за сборную Мелкадзе должно быть меньше 21 года, с момента последнего матча за сборную прошлой ассоциации должно пройти не менее трёх лет, а общее количество матчей за сборную, как официальных, так и товарищеских, не превысило трёх. Если же по всем этим критериям Мелкадзе проходит, то процедура смены спортивного гражданства возможна. В таком случае он сможет выступать за сборную Грузии», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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