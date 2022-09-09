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Юрист объяснила, сможет ли Мелкадзе выступать за сборную Грузии после смены гражданства

Юрист объяснила, сможет ли Мелкадзе выступать за сборную Грузии после смены гражданства
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Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, сможет ли форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе выступать за сборную Грузии после смены гражданства.

«В 2020 году ФИФА внесла изменения в правила смены спортивного гражданства, чтобы защитить молодых и юных футболистов от переманивания в другие сборные. Выступления за юношескую, молодёжную сборные не являются препятствием для смены гражданства и выступления за сборную другой страны. Но есть и другие основные критерии: на момент последней игры за сборную Мелкадзе должно быть меньше 21 года, с момента последнего матча за сборную прошлой ассоциации должно пройти не менее трёх лет, а общее количество матчей за сборную, как официальных, так и товарищеских, не превысило трёх. Если же по всем этим критериям Мелкадзе проходит, то процедура смены спортивного гражданства возможна. В таком случае он сможет выступать за сборную Грузии», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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