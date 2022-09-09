Гончаренко: «Урал» хорошо усилился, ведь сейчас в турнирную таблицу без слёз не взглянешь

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил трансферную кампанию екатеринбургского клуба. По его мнению, команда хорошо усилилась на всех позициях. Тренер поблагодарил за обилие приобретений руководство клуба.

«Надо отдать должное нашему руководству за то, что откликнулось на просьбу о том, что нужно количественно и качественно усилить команду, поскольку сейчас не получается смотреть без слёз на турнирную таблицу. Мы прошлись по всем позициям. Считаю, что провели очень хорошую работу, обновили команду. Да, нам сейчас надо, по сути дела, стартовать с нуля, потому что новичков очень много. Но главное, что всё это — качественные игроки. Мы должны максимально быстро их внедрить, чтобы не страдало качество нашей игры.

Надо сказать, что мы нашли нужный баланс обороны и атаки ещё до приглашения новичков. Например, в игре с «Динамо» структурно мы очень прилично смотрелись. Надо понимать, что все наши новички сейчас в разном игровом тонусе: кто-то готов играть, кто-то нет. Поэтому наша задача – быстрее их подвести, чтобы они понимали нашу команду, нашу модель, что мы требуем в атаке и обороне», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».