Игорь Колыванов назвал преимущества «Пари НН» при Михаиле Галактионове

Российский специалист Игорь Колыванов высказался об игре «Пари НН» под руководством Михаила Галактионова.

«Отрадно, что «Пари НН» под руководством Галактионова больше атакует и не боится идти вперёд даже в матчах с превосходящими в классе соперниками. Зачастую они ловят кураж, что помогает отбирать очки у грандов. Да, у тебя может что-то не получаться, но команда хочет брать своё. При этом подопечные Галактионова понимают, что в состоянии показывать красивый современный футбол. И подбор исполнителей позволяет делать это, а не запираться в обороне», — приводит слова Колыванова RT на русском.

38-летний Галактионов — действующий главный тренер молодёжной сборной России. «Пари НН» специалист возглавил 16 июня 2022 года. Ранее в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) у Галактионова был лишь четырёхматчевый опыт главным тренером у руля «Ахмата» с декабря 2017 по апрель 2018 года.



«Пари НН» в восьми матчах РПЛ набрал девять очков и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.

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