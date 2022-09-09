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Игорь Колыванов назвал преимущества «Пари НН» при Михаиле Галактионове

Игорь Колыванов назвал преимущества «Пари НН» при Михаиле Галактионове
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Российский специалист Игорь Колыванов высказался об игре «Пари НН» под руководством Михаила Галактионова.

«Отрадно, что «Пари НН» под руководством Галактионова больше атакует и не боится идти вперёд даже в матчах с превосходящими в классе соперниками. Зачастую они ловят кураж, что помогает отбирать очки у грандов. Да, у тебя может что-то не получаться, но команда хочет брать своё. При этом подопечные Галактионова понимают, что в состоянии показывать красивый современный футбол. И подбор исполнителей позволяет делать это, а не запираться в обороне», — приводит слова Колыванова RT на русском.

38-летний Галактионов — действующий главный тренер молодёжной сборной России. «Пари НН» специалист возглавил 16 июня 2022 года. Ранее в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) у Галактионова был лишь четырёхматчевый опыт главным тренером у руля «Ахмата» с декабря 2017 по апрель 2018 года.

«Пари НН» в восьми матчах РПЛ набрал девять очков и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.

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