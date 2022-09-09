Гаджиев: работу Галактионова в «Пари НН» можно назвать успешной

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.

«Пусть в РПЛ Галактионов почти не работал, мы всё равно прекрасно его знаем по работе в юношеских и молодёжной сборных России. По итогам восьми туров национального первенства «Пари Нижний Новгород» находится примерно на том же месте, на котором его оставил Александр Кержаков. Но мы уже можем назвать работу нового тренера успешной. Девять очков для команды — неплохой результат. Несмотря на возраст, Галактионов уже довольно разумный и опытный специалист. Помимо молодёжи, он получил важный опыт в «Ахмате». Таких людей необходимо поддерживать. Считаю, Галактионов способен вырасти в тренера высокой квалификации. Но точно нельзя сначала возносить человека, а потом, после серии поражений, низвергать его вниз. Даже если дела у «Пари НН» пойдут хуже, я останусь при своём мнении. Но если коллектив пройдёт чемпионат стабильно, то можно уже будет хвалить Михаила», — приводит слова Гаджиева RT на русском.

38-летний Галактионов возглавил нижегородскую команду перед стартом нынешнего сезона, заняв вакантное место после ухода Александра Кержакова. Под руководством Галактионова «Пари НН» с девятью очками в восьми матчах идёт на 11-й строчке в турнирной таблице. Завтра, 10 сентября, «Нижний Новгород» сыграет с «Ахматом» в Грозном.

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