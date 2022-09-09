Дмитрий Булыкин считает, что «Сочи» и «Динамо» сыграют вничью

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Сочи» и московского «Динамо» в стартовом матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Очень интересная игра, учитывая, какое противостояние было в прошлом сезоне. Сейчас у всех очень большая мотивация хорошо сыграть и обыграть. Я думаю, что будет голевая игра и ничья», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, встреча состоится сегодня, 9 сентября, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 20:00 мск.

На данный момент сочинцы с 13 очками занимают седьмое место в таблице РПЛ. Динамовцы идут на четвёртой строчке, набрав 16 баллов. Лидирует в лиге петербургский «Зенит», у которого 20 очков.