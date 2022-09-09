Команда Павлюченко и Алдонина Goodness представила новую форму
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Сегодня прошла презентация формы медиакоманды Goodness. В состав команды входят блогер Максим «Гудмакс» Гутник, экс-игроки сборной России Роман Павлюченко и Евгений Алдонин, чемпион мира по пляжному футболу Денис Пархоменко, известные КВНщики Аркадий Шестаков и Артём Бобцов, чемпион России по киберфутболу Даниил Абельдяев, блогеры Алексей Ярошевский и Артём Mozz Красулин, а также журналисты «Чемпионата» Андрей Панков и Павел Чуринов.
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